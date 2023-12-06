مقابل 60 مليون ريال ومدافع.. النصر يجدد عرضه لضم نجم الشباب

كشفت تقارير صحفية أن النصر جدد التفاوض مع نادي الشباب للظفر بخدمات متعب الحربي ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحسبما كشفت صحيفة "الاقتصادية"، فإن إدارة الشباب أبدت مرونة مع نظيرتها في النصر للسماح برحيل االلاعب.

وأشارت إلى أن الصفقة ستتراوح قيمتها بين 50 إلى 60 مليون ريال، بالإضافة إلى أحد اللاعبين في خط الدفاع.

وكان النصر أعار جيسلان كونان إلى نادي الفيحاء مطلع الموسم الحالي بعد التوقيع مع البرازيلي أليكس تيليس.

وسبق لـ"العالمي" الدخول في مفاوضات مع الشباب الصيف الماضي لضم متعب الحربي، وسط منافسة من الأهلي بعد صعوده من دوري يلو، حيث قدما عرضين يفوقان الـ 40 مليون ريال، إضافة إلى لاعب أجنبي، لكن اللاعب استمر مع الفريق.

يذكر أن متعب الحربي (23 عاما) شارك في 4 مباريات مع الشباب هذا الموسم، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي.