مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 30.19 نقطة ويغلق عند مستوى 11174 نقطة

ارتفع سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء، 30.19 نقطة، وأغلق عند مستوى 11174.02 نقطة، وبتداولات تقدر بنحو 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم الأربعاء، في سوق الأسهم السعودية، 243 مليون سهم، ارتفعت قيمة أسهم 118 شركة خلالها فيما تراجعت أسهم 95 شركة.

وخلال جلسة اليوم، اعتبرت أسهم شركات نادك، وكابلات الرياض، وعناية، وسيسكو القابضة، وسناد القابضة هي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نقي، والمتحدة للتأمين، وشمس، والعمران، وإسمنت الرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و6.84% .

ومن حيث الأكثر نشاطًا في الكمية، جاءت شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والباحة، الصناعات الكهربائية، وكانت الشركات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة هي الراجحي، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والتطويرية الغذائية، ونادك.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 453.70 نقطة ليقفل عند مستوى 23549.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.