10% نمو في سجلات قطاع النقل في الحدود الشمالية 10% بنهاية الربع الثالث

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، تحقيق نمو بنسبة 10% في السجلات التجارية بقطاع النقل والتخزين في منطقة الحدود الشمالية بنهاية الربع الثالث 2023.

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وبحسب بيناها الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، بلغت السجلات التجارية لقطاع النقل والتخزين في منطقة الحدود الشمالية 551 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2023، بارتفاع 10% مقارنة بـ498 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع المماثل من العام 2022.

واوضحت الوزارة، أن السجلات التجارية لقطاع النقل والتخزين شملت عدة أنشطة من أبرزها الخدمات اللوجستية، والنقل البري للبضائع، وأنشطة البريد.

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