مجلس الوزراء يستعرض بنود الميزانية العامة 2024 ويصدر قراره بشأنها

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445- 1446 هـ 2024م.

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:

1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.

2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.

3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين، الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

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