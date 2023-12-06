المالية: 4.4% النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في 2024

قالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للمملكة يبلغ 4.4% في 2024 ارتفاعا من 0.03% وفق تقديرات 2023.

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ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً إيرادات تُقدّر بنحو 1.172 تريليون ريال، ومصروفات 1.251 تريليون ريال، فيما يُقدّر العجز المتوقع بـ 79 مليار ريال.

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

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