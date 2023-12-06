ميزانية المملكة 2023: ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 441 مليار ريال

حققت الايرادات غير النفطية للمملكة نحو 441 مليار ريال في العام 2023، مقابل نحو 411 مليار ريال ايرادات فعلية في العام 2022، بارتفاع 30 مليار ريال بنسبة زيادة 7.3%، وفق بيانات الميزانية السعودية المتوقعة للعام 2024.

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وواصلت الايرادات غير النفطية ارتفاعها للعام الـ 7 على التوالي ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي وضعت التحول للقطاع غير النفطي العنوان الرئيسي لها، وأصبحت إيرادات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة رافد أساسي للميزانية السعودية في ظل الاستثمارات الداخلية والخارجية للصندوق، والذي يعد سادس أكبر صندوق سيادي في العالم حاليًا.

واستعرض مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً إيرادات تُقدّر بنحو 1.172 تريليون ريال، ومصروفات 1.251 تريليون ريال، فيما يُقدّر العجز المتوقع بـ 79 مليار ريال.

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين؛ الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

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