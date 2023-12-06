150 فارسا يشاركون في النسخة الثالثة من قفز السعودية غدا

تنطلق غداً الخميس على مقر "قفز السعودية" في الجنادرية، منافسات الأسبوع الأول في النسخة الثالثة من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز لفئتي النجمة الواحدة والأربعة نجوم والتي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية.

يشارك في "قفز السعودية" 150 فارسًا وفارسة من بينهم 86 فارسًا وفارسة سعوديين، و46 فارسًا وفارسة من 19 دولة، أبرزهم: الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو، الألماني ديفيد ويل، والألماني كريستيان أهلمان.

وتشهد البطولة إقامة 12 شوطًا لفئة النجمة الواحدة، والأربع نجوم من بينها شوط مؤهل لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 والتي ستقام في شهر أبريل من العام المقبل في الرياض لأول مرة في الشرق الأوسط.

وتقام في اليوم الأول أربعة أشواط، تبدأ بشوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 115، و125 سم، وشوطين لفئة الأربع نجوم بارتفاعات الحواجز 140، و150 سم.

من جهته، تستقبل القرية الترفيهية زوار فعاليات البطولة، حيث تضم العديد من المطاعم والمتاجر المتنوعة المشاركة في الفعاليات.