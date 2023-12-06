المملكة وروسيا.. علاقات استراتيجية ودبلوماسية ممتدة

توافق سعودي روسي شهدته العقود التسعة الماضية، غزز العلاقات الإستراتيجية والدبلوماسية بين البلدين، وساهم في تطويرها لتعود بالنفع والفائدة على الشعبين الصديقين، حيث يعود التاريخ السياسي بين البلدين لعام 1926م عندما اعترف الاتحاد السوفيتي آنذاك، بالمملكة ليصبح أول دولة في العالم تعترف بقيام المملكة، وفي عام 1930م جرى تحويل القنصلية السوفيتية في جدة إلى سفارة.

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وأسست الزيارة التاريخية للملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – إلى موسكو عام 1932م، بتوجيه من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله- نواة العلاقات السعودية الروسية، كما شهدت الزيارات المتبادلة مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد أن تجدّد عهدها في سبتمبر 1990م عبر صدور بيان مشترك أعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما على أسس ومبادئ ثابتة.

يأتي ذلك فيما يتواصل التفاهم المشترك بين المملكة وروسيا، ويتطور إلى مراحل متقدمة دعمتها الشراكة الدولية التي جمعتهما في مجموعة العشرين التي تضم 20 دولة من أقوى اقتصادات العالم.

التوافق والترابط بين المملكة وروسيا دفع إلى المزيد من التعاون المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية ومجالات الطاقة، تجسد ذلك في زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لروسيا الاتحادية في يونيو 2015، حيث أسهمت تلك الزيارة بزيادة التقارب السعودي الروسي، تحقيقاً لمصلحة البلدين المشتركة وأمن المنطقة.

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وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، على هامش قمة مجموعة العشرين والتي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية عام 2015م، واستعرض القائدان مجالات التعاون بين البلدين وما يتعلق بتطورات الأحداث في المنطقة.

وفي إطار التواصل بين البلدين، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة في قمة دول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة هانغتشو الصينية عام 2016، الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي مايو 2017، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، زار الأمير محمد بن سلمان، روسيا الاتحادية؛ لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وتوجت الزيارات بين البلدين بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لموسكو أكتوبر 2017، إذ تعد أول زيارة لملك سعودي إلى موسكو، وشهدت احتفاءً مميزاً من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، حيث تسلم خادم الحرمين الشريفين شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2023، نحو 12.5 مليار ريال، مثلت الصادرات الوطنية غير النفطية منها 48 مليار ريال وشملت ألمنيوم ومصنوعاته، لدائن ومصنوعاتها، أصناف متنوعة من معادن عادية، فواكه، منتجات كيماوية عضوية، وتقود البلدان تحالف "أوبك+" لتحقيق استقرار أسواق النفط عالميًا.

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