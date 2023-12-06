الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الشباب

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير، الأربعاء، استعداداً لمواجهة مضيفه الشباب مساء غدٍ الخميس في الرياض ضمن منافسات الجولة 16 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24 .

اشتمل التدريب الأخير بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين الإحماء.

بعد ذلك خاض الفريق تدريب المربعات، ثم طبق فارس الدهناء الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الشباب، قبل أن يختتم التدريب بمناورة تكتيكية.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يحتل فريق الشباب المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.