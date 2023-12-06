أنظار العالم تتجه نحو جدة.. لعيش تفاصيل كأس العالم للأندية “السعودية 2023”

تتجه أنظار العالم نحو مدينة جدة، التي تستضيف كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر 2023.

ويمثل المملكة بطل الدوري السعودي للمحترفين 2022 - 2023، نادي الاتحاد، الذي يأمل في تكرار إنجاز سعودي سابق بوصول نادي الهلال للمباراة النهائية في النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها مملكة المغرب.

حل الهلال ثانياً بعد خسارة المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5 - 3، وسط ترقب عالمي من محبي وعشاق كرة القدم لهذا الحدث الرياضي البارز.

ويشارك في بطولة كأس العالم في هذه النسخة من كأس العالم للأندية سبعة أندية، وهي ممثل الوطن فريق الاتحاد، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني ، ومانشستر سيتي الإنجليزي ، وفلومينينسي البرازيلي .

وتعد هذه المشاركة الثانية لنادي الاتحاد بعد عام 2005 والذي استطاع خلاله الاتحاد أن يحقق المركز الرابع عالميًا.

ويطمح الاتحاد في هذه النسخة استغلال تواجد البطولة بأرضه للمرة الأولى بتاريخ المنافسة، والوصول لمراحل متقدمة.

وتقام منافسات البطولة على ملعبي مدينتي الملك عبدالله الرياضية، والأمير عبدالله الفيصل خلال الفترة من 12- 22 ديسمبر القادم.

فيما سيقام النهائي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يذكر أن مدينة جدة استضافت خلال السنوات الأخيرة عددًا من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، بما في ذلك كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وغيرها من الأحداث الكبيرة.