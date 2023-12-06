الفتح يُغادر جوًا للقصيم .. و”بيليتش” يُكثف تحضيراته لمواجهة الحزم

غادرت بعثة فريق الفتح مساء اليوم، الأربعاء، جوًا إلى منطقة القصيم لخوض مواجهة الحزم غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة 16 بدوري روشن للمحترفين.

ووفقًا للمركز الإعلامي لنادي الفتح، أقام المدير الفني للفريق السيد "سلافن بيليتش" عدد من التدريبات اللياقية والفنية للاعبي الفريق.

فيما قسّم الجهاز الفني اللاعبين لثلاث مجموعات أقيم بينهم مناورة تكتيكية للتدريب على الجمل الفنية الخاصة بمباراة الغد.

ودخل لاعبو الفريق في مُعسكر فني بأحد فنادق القصيم عقب وصولهم مباشرة وذلك تحضيرًا لمباراة الغد التي تُقام على ملعب نادي الحزم بالرس في تمام السادسة مساء.