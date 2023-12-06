وزير الرياضة يزور منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وشملت زيارة سموه التي رافقه فيها الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، مدير دورة الألعاب السعودية، والأميرة دليل بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب مدير دورة الألعاب السعودية، مجمع ملاعب التنس بأكاديمية مهد، وشهد جزءاً من منافسات اليوم في مدرجات الجماهير.

وتجوّل بعدها وزير الرياضة في منطقة المشجعين للدورة، حيث تفقد الفعاليات والأنشطة كافة، التي تتضمنها المنطقة، من أبرزها الأكاديمية الأولمبية السعودية ومنطقة تحديات غينيس، ومنطقة الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتابع سموه جانباً من مباريات كرة الطائرة الشاطئية التي تستضيفها منطقة المشجعين.