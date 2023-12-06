الرئيس الروسي يغادر الرياض

غادر الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له، الرياض مساء الأربعاء، عَقِب الزيارة التي قام بها للمملكة.

وكان في وداع الرئيس بوتين، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق"، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.