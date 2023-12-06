مضر والخليج يتصدران منافسات اليد للرجال.. والنور يتأهل إلى نصف نهائي كرة اليد لفئة الشباب

تصدر فريق مضر ترتيب المجموعة الأولى في منافسات كرة اليد (للرجال) بـ 6 نقاط بعد فوزه - الأربعاء - على نادي القارة صاحب المركز الثاني في المجموعة، بنتيجة 23-22، وحافظ الزلفي على المركز الثالث بعد تغلبه على الجيل متذيل المجموعة بنتيجة 25-24.

وضمن المجموعة الثانية، واصل الخليج سيطرته على صدارة المجموعة بعد أن هزم صاحب المركز الثاني نادي الصفا بنتيجة 27-24، كما كسب المحيط نظيره النجوم بنتيجة 47-19، ليبقى المحيط في المركز الثالث متقدماً على النجوم متذيل المجموعة.

وفي منافسات كرة اليد (فئة الشباب) تأهل فريق النور إلى نصف النهائي وذلك بعد فوزه اليوم على الوحدة بنتيجة 33-27 ضمن المجموعة الأولى، وضمن المجموعة ذاتها فاز فريق الهدى على الحزم بنتيجة 33-23.

وستقام غدًا 3 مباريات، حيث سيتواجه الهلال والأهلي في المباراة الأولى والقارة ومضر في المباراة الثانية، والصفا والخليج في المباراة الثالثة.