لأول مرة.. تفعيل المادة 99 بميثاق الأمم المتحدة بسبب “كارثة فلسطين”

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن، الأربعاء، من أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد يؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين.

واعتمد غوتيريش في ذلك على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادراً ما تستخدم؛ والتي تسمح له "بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلام والأمن الدوليين".

وكتب غوتيريش في رسالة غير مسبوقة إلى أعضاء المجلس وعددهم 15 دولة "إننا نواجه خطراً شديدًا يتمثل في انهيار النظام الإنساني"، مشيراً إلى أن الوضع يتدهور بسرعة إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن بالمنطقة، مطالباً بتجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن.

وشدد غوتيرتش في رسالته على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار، مضيفاً "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".

وأشار إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح "غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة".

وقال: "قوّضت قدرات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن".