قائمة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، عن القائمة النهائية للنادي الأهلي المصري، المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف مدينة جدة البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي المصري مشواره في البطولة يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الحالي، بمواجهة المتأهل من الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك في بطولة كأس العالم في هذه النسخة من كأس العالم للأندية سبعة أندية، وهي الاتحاد، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، الأهلي المصري، كلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

وتقام منافسات البطولة على ملعبي مدينتَي الملك عبدالله الرياضية، والأمير عبدالله الفيصل، فيما سيقام النهائي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفيما يلي قائمة الأهلي المصري كاملة: