دورة الألعاب السعودية 2023.. حائل وجدة في ربع نهائي كرة قدم الصالات للصم

تأهل فريقا مركز الصم بحائل، ونادي الصم بجدة، إلى دور الثمانية في منافسات كرة قدم الصالات للصم، وذلك ضمن دورة الألعاب السعودية 2023، بعدما فاز الأول على مركز الصم بأبها بنتيجة 8-0، وتخطى الأخير نادي الصم بالشرقية بنتيجة 10-0.

وتستكمل غداً مباريات دور الثمانية، حيث سيتواجه مركز الصم بحائل مع نادي الصم بالرياض.

كما سيلاقي مركز الصم بالقطيف نظيره مركز الصم ببيشة، وسيلتقي فريق مركز الصم بمكة المكرمة مع مركز الصم بالطائف.