91 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في 24 ساعة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين يوم الأربعاء، في القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لأكثر من 91 شهيدًا، والمئات من الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 17 فلسطينيًا من عائلة واحدة استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد 18 فلسطينيًا في قصف استهدف منزلًا في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالإضافة لوجود العشرات من المفقودين.

في سياق متصل أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 56 فلسطينيًا استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي على مربعات سكنية في جباليا وغزة وخان يونس، لافتًا النظر إلى أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة خطير للغاية في ظل توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي، ونفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.