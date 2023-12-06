دي بروين ضمن قائمة مانشستر سيتي المشاركة في كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، عن قائمة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المشاركة في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة سبعة أندية وهي الاتحاد منظم البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، فلومينيسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا، الأهلي المصري بطل إفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

وفاجأ المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، الكثيرين بضم النجم البلجيكي كيفن دي بروين للقائمة رغم غيابه منذ أغسطس الماضي بعد عملية جراحية.

ويزين كتيبة السيتي في مونديال الأندية نجمه النرويجي إرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والفائز بجائزة أفضل لاعب أوروبي.

وتضم قائمة مانشستر سيتي 23 لاعبًا، وهم:

كايل ووكر، روبن دياز، كالفين فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إرلينج هالاند، جاك جريليش، جيريمي دوكو، رودري، كيفن دي بروين، ستيفان أورتيجا، جوليان ألفاريز، برناردو سيلفا، جوسكو جفارديو، سيرجيو جوميز، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز، إيديرسون، سكون كارسون، فيل فودين، أوسكار بوب، وريكو لويس.

ويبدأ مانشستر سيتي مشواره في كأس العالم للأندية من الدور قبل النهائي حيث ينتظر الفائز من مواجهة أوراوا ريدز ضد ليون المكسيكي.