مانشستر يونايتد يحسم القمة أمام تشلسي

حسم مانشستر يونايتد مواجهة القمة أمام ضيفه تشلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أقيمت المباراة مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل سكوت مكتوميناي في الدقيقتين (19 و69) هدفي أصحاب الأرض، فيما كان هدف الضيوف بواسطة كول بالمير في الدقيقة 45.

يذكر أن البرتغالي برونو فيرنانديز قد أضاع ركلة جزاء لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة.

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس مؤقتًا بـ27 نقطة، فيما يأتي تشلسي في المركز العاشر بـ19 نقطة.

في باقي المواجهات، دك فولهام شباك نوتينغهام فورست بخماسية نظيفة وفاز برايتون على برينتفورد 2-1 وبورنموث على كريستال بالاس 2-صفر.