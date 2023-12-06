أستون فيلا يحقق المفاجأة ويفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا فوزاً غاليًا على ضيفه حامل اللقب مانشستر سيتي 1-0، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف أستون فيلا الوحيد الجامايكي ليون بايلي 74.

وصار رصيد فريق المدرب الإسباني أوناي إيميري 32 نقطة حائزًا على المركز الثالث، وتاركًا مان سيتي في المركز الرابع بـ30 نقطة.

وحقق مدرب أستون فيلا أوناي إيمري فوزه الأول على الإطلاق ضد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، في محاولته الرابعة عشرة للقيام بذلك.

قبل هذه الليلة، كان غوارديولا هو المدرب الذي واجهه في أغلب الأحيان دون تحقيق أي فوز في مسيرته (13 مباراة - تعادل 4 خسر 9).

وواصل مانشستر سيتي عروضه السيئة حيث فشل للمباراة الرابعة تواليًا في تحقيق الفوز، بعد ثلاثة تعادلات أمام تشلسي 4-4 وليفربول 1-1 وتوتنهام 3-3.

وتابع أستون فيلا عروضه المميزة في الموسم الحالي حيث لم يخسر في مبارياته الأربع الأخيرة (3 انتصارات مقابل تعادل)، وفرض نفسه كمنافس قوي على بطاقة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.