النفط يستعيد مكاسبه بعد تراجع إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها اليوم بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة الماضية رغم القلق بشأن تراجع الطلب والتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.

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وصعدت اليوم العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 74.68 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.6 % إلى 69.80 دولار للبرميل.

وفي الجلسة الماضية، أصيبت الأسواق بالفزع من البيانات التي أظهرت أن الإنتاج الأمريكي لا يزال بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من انخفاض المخزونات الأمريكية.

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