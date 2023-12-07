ميتا تبدأ التشفير التام للرسائل على فيسبوك وماسنجر

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، بدء التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على ماسنجر وفيسبوك.

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وأوضحت الشركة في بيان لها، أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات ماسنجر بالتشفير التام ليكون ضمن الإعدادات المفترضة وبشكل تلقائي.

وقالت شركة ميتا، التي تقوم منصة واتساب التابعة لها بتشفير الرسائل بالفعل، إن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والاحتيال.

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