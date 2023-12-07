أبرزها الاتحاد وضمك.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس إقامة مباريات عدة في مختلف البطولات، لعل أبرزها مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحل الاتحاد ضيفًا على ضمك ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي، وهي المباراة الأخيرة للعميد قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2023.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

دوري روشن

الساعة 06:00 مساءً.. الحزم والفتح.

الساعة 06:00 مساءً.. ضمك والاتحاد.

الساعة 09:00 مساءً.. الشباب والاتفاق.

تذاع المباريات الثلاث عبر شبكة قنوات SSC.

الدوري الإنجليزي

الساعة 10:30 مساءً.. إيفرتون ونيوكاسل يونايتد.. عبر قناة beIN Sports HD 2.

الساعة 11:15 مساءً.. توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد.. عبر قناة beIN Sports HD 1.