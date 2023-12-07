كلوب يعلن إصابة لاعب ليفربول بالرباط الصليبي

أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إصابة جويل ماتيب، مدافع الفريق، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء "ماتيب أصيب في الرباط الصليبي الأمامي للركبة".

وبذلك بات في حكم المؤكد انتهاء موسم ماتيب مع ليفربول، الأمر الذي قد يدفع النادي للتعاقد مع بديل في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

ولم يشارك ماتيب مع ليفربول في مباراة شيفيلد، التي انتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".