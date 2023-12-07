الأرصاد: الطقس غائم جزئيًا على مناطق عِدة بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وخلال تقريره عن حالة الطقس، توقع المركز تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، خاصة منطقة الحدود الشمالية، وكذلك الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأفاد تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين.

وأما عن حالة البحار، توقع المركز ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على النصف الشمالي، ومن متر إلى مترين على النصف الجنوبي، ويصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على النصف الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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