المسحل يكشف موقف مانشيني من زيادة الأجانب في دوري روشن

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، موقف الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، من مقترح زيادة أجانب الأندية في دوري روشن لأكثر من 8 لاعبين.

وأوضح المسحل، في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، أن ورشة العمل الأخيرة التي عقدت مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين ومدربي فرق دوري روشن السعودي، لم تقرر أو تصوت على زيادة اللاعبين الأجانب.

وأوضح المسحل أنه تم أخذ آراء المدربين شفهيًا فقط، مشيرًا إلى أن مانشيني يرى أن 8 لاعبين أجانب عدد كافٍ.

وتابع المسحل "هناك 18 خبيرًا فنيًّا في أرض الميدان مهم جدًّا الاستماع إلى وجهة نظرهم من أجل وضع خارطة طريق لمستقبل كرة القدم السعودية من ناحية عدد الأندية في الأعوام المقبلة، وعدد اللاعبين المحليين في قائمة الأندية للمشاركة، وهل الدوري الرديف مجدٍ أم لا؟ وأفكار أخرى".

وعن مقترح انتقال اللاعبين الدوليين من الأندية الكبرى إلى أندية الوسط، رد المسحل "الفكرة موجودة، مثلًا مختار علي في الفتح معار من النصر، وعبدالإله هوساوي من الاتحاد إلى الخليج، اختارهما مانشيني".