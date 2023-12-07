ميزانية الخير لمستقبل أفضل

تعكس أرقام ميزانية السعودية 2024 حرص القيادة الحكيمة على استمرار مسيرة التنمية الشاملة التي بدأتها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تطوير كافة القطاعات الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير أرقام الميزانية إلى أن السعودية ستنفق 1251 مليار ريال في عام 2024 فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة 1172 مليار ريال، بعجز بسيط متوقع في حدود 79 مليار ريال، وهذا يؤكد أن المملكة تستهدف تقوية مركزها المالي من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية.

وتعكس أرقام الميزانية التزام الحكومة السعودية بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، من خلال دعم العديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية.

إن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة في المملكة لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي، وتطوير القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات ورفع نسبة المحتوى المحلي وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية.

كما أن ارتفاع الإنفاق يؤكد حرص المملكة على الاستمرار في تطوير الخدمات العامة والاستمرار في تطوير مستوى الخدمات وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات تطوير العديد من القطاعات لتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي في إطار الرؤية السعودية.

إن المملكة عازمة على زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.

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