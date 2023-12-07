“فيفا” يوضح أسباب عقوبته ضد رئيس الاتحاد الإسباني السابق

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسباب توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 3 سنوات على لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق، وذلك بعد أحداث مباراة نهائي كأس العالم للسيدات، مشيرة إلى أنها حاولت تطبيق عقوبة أكبر.

كان روبياليس ارتكب تصرفات غير أخلاقية، كان بينها تقبيل اللاعبة جينيفر هيرموسو خلال مراسم تسليم الميداليات.

وقالت اللجنة في بيان إن روبياليس تصرف بشكل بدا وكأنه في مأمن من العقاب خلال مباراة إسبانيا ضد إنجلترا يوم 20 أغسطس الماضي في سيدني.

وأضافت اللجنة أن تقييم الواقعة ينذر بشعور بالإفلات التام من العقوبة من جانب المسؤولين عن كرة القدم.

وتابعت "كان من المتوقع أن يتصرف روبياليس بشكل يجسد أقصى درجات الاحترافية ولا يتجاوز المعايير المعتادة في اللحظة التي شهدت صعود بلاده لقمة الكرة النسائية".

وواصلت "بغض النظر عن الحالة العاطفية والحماس الذي انتاب روبياليس، فإن تصرفه غير مقبول وغير مبرر بالنظر إلى تواجده وسط كبار المسؤولين عن كرة القدم في هذه اللحظة".

وأكملت "مع الأخذ في الاعتبار أيضا التأثير الإعلامي الذي لا يمكن إنكاره لما فعله روبياليس على سمعة كرة القدم والاتحاد الدولي والتأثير السلبي على اللاعبة (هيرموسو)، فكانت عقوبة إيقافه لمدة 3 سنوات مبررة".

وشددت اللجنة أيضًا على أنها كانت بصدد توقيع عقوبات أكثر صرامة بسبب خطورة الواقعة والتأثير السلبي لواقعة روبياليس على صورة الاتحاد الدولي وكرة القدم النسائية والرياضة النسائية بشكل عام.