وزير المالية: لدينا كفاءة في الإنفاق ووضعنا احتياطات مالية للتعامل مع الأزمات “لا تمس”

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في وضع استراتيجية للعمل في المملكة، واستهدفت تحديث البنية التحتية لبعض القطاعات.

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وخلال جلسة حوارية ضمن ملتقى ميزانية 2024 بعنوان "مالية مستدامة"، أوضح الجدعان، أنه ينبغي أن يكون لدينا حيز مالي لمواجهة صدمات الاقتصاد العالمي، ويجب عدم المساس به، حيث تم وضع احتياطيات مالية للتعامل مع الأزمات لا تمس، مضيفًا: لدينا كفاءة في الإنفاق وتمويل مشاريع الاستراتيجيات من خلال دراسات محددة ومتنوعة للدخل من الأنشطة النفطية وغير النفطية.

وشدد وزير المالية، على ضرورة عدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل، موضحاً أن تحديد سقف للدين لا يهدد الاستدامة المالية للبلاد، مؤكدًا على وجود لجنة لوضع تقديرات الإيرادات غير النفطية حتى 2030.

وتابع وزير المالية، أنه لا داعي للقلق من عجز الميزانية لأنه يأتي وفق المخطط له، وتم تحقيق الإيرادات المتوقعة، وزيادة الإنفاق لتحسين مستوى الخدمات، وزيادة إنتاجية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص.

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