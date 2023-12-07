جيسوس حائر بين خيارين لتعويض البليهي

مازال البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، حائرًا بشأن اللاعب الذي سيعوّض غياب علي البليهي، مدافع الفريق، في مباراة الطائي.

ويغيب البليهي عن مباراة الهلال والطائي المقرر إقامتها غدًا الجمعة في دوري روشن للمحترفين، بسبب الإيقاف، بعد طرده في ديربي النصر يوم الجمعة الماضي.

أيضًا يتواصل غياب حسان تمبكتي بسبب الإصابة، ما يضع جيسوس في أزمة.

وقالت صحيفة "الرياضية" اليوم الخميس أن جيسوس يفاضل بين محمد جحفلي وخليفة الدوسري، للمشاركة بجوار السنغالي كاليدو كوليبالي في قلب الدفاع.

وعاد الهلال إلى التدريبات، مساء أمس، بعد يوم راحة، أعقب الفوز، الإثنين الماضي، 2ـ1 على نساجي الإيراني، في ختام جولات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.