وزير الموارد البشرية: 80% من إجمالي الخدمات المقدمة للمستفيدين “رقمية”

قال وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي، إن الفترة من 2019 إلى الآن قفز عدد العاملين السعوديين في سوق العمل بالقطاع الخاص من مليون و700 إلى مليونين و200 ألف، مؤكدًا أن 600 ألف شاب وشابة قد دخولوا سوق العمل بالقطاع الخاص.

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وخلال جلسة حوارية ضمن ملتقى ميزانية 2024 بعنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية"، أكد الراجحي، أن الوزارة أطلقت 1300 خدمة رقمية مؤتمتة، مشيرًا إلى أن 80% من إجمالي الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية رقمية.

وأكد وزير الموارد البشرية، أن هناك مليون عملية تتم يوميًا عبر منصة قوى لخدمة المستفدين، بالإضافة إلى الانتهاء من توثيق 80% من عقود العاملين بالمملكة.

وأكد الوزير على أهمية التوطين النوعي للمهن والتخصصات، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المهندسين السعوديين في القطاع الخاص من 40 ألف إلى 70 ألف مهندس حالياً، وعدد المحاسبين من 42 ألف 103 آلاف حالياً.

وأشار الوزير إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل منذ بداية الرؤية قفزت من 17% إلى 35% اليوم، فضلًا عن ارتفاع أعداد الجمعيات والمؤسسات غير الربحية في المملكة إلى 4300.

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