وزير الصحة: نستهدف تغطية الخدمات الصحية بنسبة 94% في عام 2030

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، أن الوزارة كانت في الماضي تستثمر في تقديم الخدمات الصحية وحاليًا تستثمر في الوقاية وصولًا إلى مجتمع صحي، مؤكدًا أن 66% من المواطنين لا يحتاجون الآن الخروج من مناطقهم من أجل الحصول على الخدمة العلاجية.

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خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى ميزانية 2024 بعنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية"، أكد فهد الجلاجل، أن الوزارة تستهدف تغطية الخدمات الصحية بنسبة 94% في عام 2030، مشيرًا إلى تدشين 1200 سرير في 2023 في مناطق المملكة كافة، بالإضافة إلى تقليص معدلات انتظار العمليات إلى 24 يومًا.

وأشار الوزير، إلى زيادة مراكز الأورام من 10 مراكز إلى 18 مركزًا بنسبة زيادة بلغت 80%، مشيرًا إلى أن مركز العلاج الإشعاعي المتقدم بمدينة الملك فهد الطبية اكتمل، وسيستقبل أول حالاته قبل نهاية العام.

وأضاف الجلاجل، في كلمته، أن الخدمات الصحية المقدمة في المملكة تضاهي وتتفوق على مثيلاتها في الدول المتقدمة، مؤكدًا أن رؤية 2030 تستهدف الاستثمار في الأمل قبل الاستثمار في الألم.

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