وزير التعليم: سياسة الإنفاق وكفاءتها أحد أذرع تحقيق أهداف رؤية 2030

قال وزير التعليم يوسف البنيان، إن سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لتحقيق أهداف رؤية 2030، والاستفادة الأمثل للمبالغ التي حددتها الحكومة لوزارة التعليم.

وأكد البنيان خلال أعمال ملتقى ميزانية السعودية 2024، أن حجم ما خصص للتعليم العام والجامعي والتعليم المهني في الميزانية يشير إلى اهتمام القيادة والدولة بقطاع التعليم ككل.

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وأضاف وزير التعليم، إن مخرجات وزارة التعليم تهدف لتعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل، مشيرًا إلى أن دورهم الاهتمام بالمعلم فالمناهج مهما كانت متطورة وقوية لن تكون أكثر كفاءة من المعلمين.