أبرزها المونديال.. 10 أحداث تجعل السعودية “عاصمة الرياضة” في 2023

شهد عام 2023 استضافة المملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من الأحداث الرياضية العالمية، ما جعلها قِبلة للراغبين بالاستمتاع بالبطولات.

ولم تكتفِ السعودية باستضافة عدد من الأحداث الكبرى في 2023، وإنما حصلت أيضًا على حقوق استضافة أحداث أخرى أكثر أهمية في المستقبل القريب.

ولعل أبرز هذه الأحداث الرياضية، الحدث الأبرز على الإطلاق، كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وفيما يلي نستعرض أهم 10 أحداث استضافتها أو فازت باستضافتها السعودية في 2023:

ويمكن تقسيم هذه الأحداث إلى قسمين، الأول استضافته السعودية بالفعل خلال 2023، والثاني حصلت على شرف تنظيمه خلال العام.

أحداث استضافتها السعودية في 2023

بطولة الجيل القادم للتنس الأرضي 2023

استضافت جدة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من "نيوم"، بتنظيم من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للتنس، في الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية البطولة سنويًا حتى 2027.

وتبلغ الجوائز المالية للبطولة 2 مليون دولار أمريكي.

وصاحب بطولة نهائيات الجيل القادم العديد من الفعاليات المصاحبة، والمتمثلة بالعروض المتجولة، والألعاب الحركية.

رالي جدة 2023

أقيم رالي داكار، أكبر التحديات في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض، في السعودية للمرة الرابعة على التوالي خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 حتى 15 يناير 2023، ضمن الجولة الافتتاحية لموسم بطولة العالم للراليات الصحراوية من الاتحاد الدولي للسيارات.

وتوّج السائق القطري ناصر صالح العطية باللقب للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022.

سباق الفورمولا1 2023

استضافت حلبة كورنيش جدة سباقًا تاريخيًا في ثاني سباقات الجوائز الكبرى بموسم 2023 للفورمولا وان، خلال الفترة من 17-19 مارس الماضي.

وتوج المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بول بجائزة السعودية الكبرى للفورمولا وان 2023، وبات بيريز ثالث بطل يتوج بالجائزة، حيث استطاع البريطاني لويس هاميلتون التتويج بالنسخة الأولى في 2021، وزميله ماكس فرستابين في 2022.

كأس العالم للأندية 2023

ومع تبقي أيام قليلة على نهاية 2023، فإن السعودية ستستضيف أيضًا حدثًا رياضيًا ضخمًا في الأمتار الأخيرة من العام.

ففي فبراير الماضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن المملكة العربية السعودية ستستضيف كأس العالم للأندية 2023.

وقال الاتحاد الدولي، في بيان نشره على موقعه الرسمي وقتها، إن القرار اتخذ خلال اجتماع مجلس "الفيفا"، مضيفا أن البطولة ستلعب بشكلها الحالي وبمشاركة 7 أندية.

وتستضيف السعودية مونديال الأندية خلال الفترة الممتدة بين 12 و22 ديسمبر الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة 7 أندية، حيث يمثل السعودية الاتحاد، كما يشارك أيضًا الأهلي المصري، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وكلوب ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

أحداث فازت السعودية بشرف تنظيمها في 2023

كأس العالم لكرة القدم 2034

فازت السعودية في أواخر أكتوبر الماضي بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، إذ لم تتقدم أي دولة أخرى بطلب التنظيم.

وستكون السعودية ثالث بلد عربي يستضيف كأس العالم بعد قطر في 2022، والمغرب التي تستضيف البطولة بمشاركة البرتغال وإسبانيا في 2030.

وستصبح السعودية أول بلد في التاريخ يستضيف بمفرده كأس العالم بنظامه الجديد، بمشاركة 48 منتخبًا، إذ ستقام نسخة 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، ونسحة 3030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

‏كأس أمم آسيا لكرة القدم 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فبراير الماضي فوز السعودية رسميًا بشرف تنظيم كأس آسيا 2027 لأول مرة في تاريخها خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في المنامة.

وأصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا، بعد أن سحبت الهند طلبها للحصول على حقوق التنظيم.

وكانت المنافسة انحصرت قبلها بين الهند والسعودية بعد انسحاب قطر عقب نجاحها في الحصول على حقوق استضافة نسخة البطولة في 2023 بدلا من الصين.

وستكون استضافة البطولة بمثابة دفعة جديدة للكرة السعودية التي قدم منتخبها عروضا قوية في كأس العالم 2022.

وفازت السعودية بلقب كأس آسيا 3 مرات، لكن لم يسبق لها استضافة البطولة.

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 و2025-2026

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة الماضي اختيار السعودية لاستضافة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسمين 2024-2025 و2025-2026.

وتشهد البطولة مشاركة 24 نادياً سيتم توزيعها على قسمين، بحيث يضم كل قسم 12 نادياً في منطقتي الغرب والشرق، كي تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، لتحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، على أن يتأهل الفائزون في دور الـ16 إلى الأدوار النهائية.

وفي ضوء التغيرات الاستراتيجية الأهم على الإطلاق في تاريخ بطولات الأندية الآسيوية، فإن الأدوار النهائية تشتمل على ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي، والتي تقام من مواجهة واحدة في السعودية.

ومن المقرر أن تقام الأدوار الحاسمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 خلال الفترة من 25 أبريل ولغاية 4 مايو 2025، حيث يحصل الفائز باللقب على الجائزة المالية الأكبر على الإطلاق والتي تبلغ 12 مليون دولار.

وتبلغ قيمة الجائزة المالية ثلاثة أضعاف الجائزة البالغة 4 ملايين دولار المخصصة لبطل النسخة الحالية من البطولة، في حين يحصل صاحب المركز الثاني على 6 ملايين دولار، مقارنة بجائزة 2 مليون دولار المخصصة لوصيف النسخة الحالية.

كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024

في أكتوبر الماضي، أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد عن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي تنظمه السعودية في الرياض سنويًا ابتداء من صيف 2024.

وستشكل البطولة منصة مهمة تسهم في الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي يشهد نموا متزايدا وسترسخ مكانة السعودية كوجهة رائدة لأبرز المنافسات الرياضية والعالمية.

كما أعلن ولي العهد السعودي إنشاء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهي مؤسسة غير ربحية ستتولى تنظيم البطولة وستكون المحرك الذي سينقل هذا القطاع إلى مرحلة جديدة من التعاون بين جميع الشركاء والجهات المعنية بمنظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية للاستفادة من إمكاناتها الحقيقية وتعزيز نمو واستدامة القطاع.

كأس السوبر الإسباني 2024

أعلنت وزارة الرياضة في أكتوبر الماضي عن إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية في يناير 2024.

وذكرت الوزارة في بيان أن البطولة ستقام بين يومي العاشر و14 من الشهر ذاته، وستشهد مشاركة 4 أندية هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وأضافت أن البطولة ستنطلق بمواجهة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم العاشر من يناير، على ملعب "أول بارك" في العاصمة السعودية الرياض وفي اليوم التالي يلعب برشلونة، حامل لقب نسخة الموسم الماضي، مع أوساسونا، على أن يلتقي الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية في النهائي يوم 14.

وستكون نسخة عام 2024 هي الرابعة التي تنظمها السعودية، بعد أن سبق لها تنظيم البطولة في أعوام 2020 و2022 و2023.

‏كأس آسيا للسلة 2025

فازت السعودية اليوم الخميس بتنظيم بطولة كأس آسيا لكرة السلة لعام 2025، وهي المرة الثانية التي تحظى المملكة بهذا الشرف بعد أن استضافت نسخة 1996.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة السلة في بيان رسمي أن المكتب التنفيذي الآسيوي للاتحاد الدولي للعبة اختار السعودية لتنظيم البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها.

وأضاف أن فوز السعودية جاء بعد عرضها ملف شامل لاستضافة البطولة.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا في الفترة بين 5 و17 أغسطس 2025.