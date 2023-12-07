“سرك”: سيتم وضع ثلاث حاويات مقابل كل منزل في الرياض لفرز المخلفات

كشف نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سرك" أحمد الجهني، تفاصيل مبادرة "الارتقاء بإدارة النفايات" في مدينة الرياض، التي تهدف لتنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وإعادة تدويرها.

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وقال الجهني، لقناة الإخبارية، اليوم الخميس، إن المبادرة تتمثل في الفرز الثنائي من المصدر للنفايات المنزلية في الرياض، من خلال وضع ثلاث حاويات مقابل كل منزل لفرز المخلفات، خضراء وزرقاء وسوداء، موضحًا أنه سيتم فرز النفايات في الحاويات كل حسب نوعه.

فيديو | نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سرك" أحمد الجهني: سيتم وضع 3 حاويات لفرز المخلفات أمام كل منزل، تفعيلا لمبادرة "الارتقاء بإدارة النفايات" في مدينة الرياض#الغوار #مبادرة_السعودية_الخضراء#الإخبارية pic.twitter.com/VaYxS2ko1U — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 7, 2023

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سرك"، أن الحاويات الخضراء سيتم تخصيصها للمخلفات العضوية مثل بواقي الطعام ، فيما سيتم تخصيص الحاويات الزرقاء لجميع النفايات القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والورق والكانز والعبوات بشكل عام، أما الحاوية السوداء فهي للنفايات التي لا يمكن الإستفادة منها أو إعادة تدويرها.

وتابع أحمد الجهني، أنه بعد إتمام عملية الفرز من المصدر ووضع جميع النفايات كلٌ في الحاوية المخصصة لها، تنقل بالكامل إلى محطات المعالجة في 3 مراكز رئيسية بالرياض، حيث يشتمل المزكز على 3 مصانع، مشيرًا إلى أن المصنع الأول مختص بإعادة فرز وتصنيف النفايات المواد القابلة للتدوير، والثاني يعمل على تحويل النفايات الخضراء إلى أسمدة، أما المصنع الثالث فيعمل على تحويل النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها إلى طاقة.

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