القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة رحمه الله.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة ـ رحمه الله ـ، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.