وزارة الرياضة تعلن عن حدث استثنائي في مونديال الأندية 2023

أعلنت وزارة الرياضة عن حدث استثنائي سيطبق في كأس العالم للأندية 2023 المقرر أن تقام في جدة في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري بمشاركة 7 أندية.

ويمثل الاتحاد السعودية في مونديال الأندية بصفته بطل دوري روشن للمحترفين الموسم الماضي.

وعقدت وزارة الرياضة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، كشف خلاله عن أبرز الاستعدادات للبطولة.

وقال ماجد الصاحب الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية في مؤتمر القطاع الرياضي، "لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية يتم استضافة مقرات التدريب لـ6 أندية من خارج الدولة المستضيفة في مقر واحد".

وأضاف "شكرًا لكل الجهات الحكومية الداعمة لاستضافة كأس العالم للأندية، وكافة ما يتعلق بقدوم ضيوف البطولة من التأشيرات وتسهيل الإجراءات للدخول والتنظيم الأمني لخطط توافد الجماهير".

وأكمل "تم بيع 90% من تذاكر البطولة، وعدد المتقدمين لشرائها بلغ 1.5 مليون مشجع من 100 جنسية، أكثر الجنسيات شراء لتذاكر مونديال الأندية من السعودية ومصر والبرازيل والهند وإنجلترا".

من جانبه، قال المهندس ثامر باسنبل وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة، "تم تطوير المركز الإعلامي في ملعب الأمير عبدالله الفيصل وقاعة المؤتمرات الصحافية، وتحسين مدخل اللاعبين ومقاعد البدلاء، وتطوير نظام كاميرات المراقبة، وتحسين أرضية الملعب".

وأضاف "في ملعب الجوهرة تم تطوير منطقة اللاعبين ووضع أعلى الاشتراطات لمرافق اللاعبين، وتطوير المركز الإعلامي ومقاعد الإعلاميين، وتطوير الملاعب المصاحبة، تم تغيير المضمار للملعب الرديف وتحسين الجودة المصاحبة له".

أما رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، فقال "لدينا منافسات كبيرة نعيشها هذه الأيام في الرياض مع دورة الألعاب السعودية، الأحدث الأضخم محليًا في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد".

وواصل "قبل أيام استقبلت جدة حدثين عالميين كبيرين، تمثلا في بطولة العالم القادم للتنس وبطولة أمريكا للقوارب الشراعية وسط متابعة نعتز بها من الإعلام المحلي والخارجي".

واستطرد "تستعد جدة لاستقبال كأس العالم للأندية، البطولة الأكبر ونتطلع لتقديم حدث يليق في ظل متابعة وزير الرياضة وتنسيق عالي المستوى بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي واللجنة المنظمة".