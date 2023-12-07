الأمن البيئي يضبط مواطنًا و4 مقيمين لتخزينهم فحمًا محليًا في المنطقة الشرقية

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في ضبط 5 مخالفين، لتخزينهم فحمًا محليًا في المنطقة الشرقية.

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وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، ضبط مواطن و4 مقيمين من الجنسية السودانية مخالفين لنظام الإقامة والعمل، لتخزينهم أكثر من 44 مترًا مكعبًا من الفحم المحلي في منطقة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الفحم المحلي تصل إلى 16 ألف ﷼ لكل متر مكعب، وجرى وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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