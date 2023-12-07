جوائز كاف 2023.. بونو يمثّل دوري روشن.. واستبعاد ماني وميندي ومحرز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، القوائم المختصرة للمرشحين للحصول على جوائزه، خلال حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء، التي تستضيفها مدينة مراكش المغربية يوم الإثنين المقبل.

وكشف كاف عبر حسابه الخاص بمنصة (إكس) تويتر سابقا عن مرشحيه، حيث وضع 3 مرشحين للحصول على كل جائزة، وذلك قبل 4 أيام فقط على إقامة الحفل.

ويتنافس على جائزة لاعب العام في أفريقيا كل من المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي.

وخرج من القائمة النهائية عدد من اللاعبين، أبرزهم السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، والجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي.

في المقابل، يتنافس الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الأهلي المصري، والناميبي بيتر تشالوليلي، مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي، هداف يانج أفريكانز التنزاني السابق وبيراميدز المصري الحالي، على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

ويتنافس المغربي عبدالصمد الزلزولي على جائزة أفضل لاعب شاب مع الثنائي السنغالي لامين كامارا وأمارا ضيوف.

وفي قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي، يتواجد المغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، مع المصري محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، والكاميروني أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد.

واستبعد من القائمة السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي السعودي.

وضت قائمة المرشحين لأفضل مدرب كلٍ من المغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، والجزائري عبدالحق بن شيخة، مدرب اتحاد الجزائر السابق وسيمبا التنزاني الحالي، والسنغالي أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال.

وجاء بقائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد أفريقي للرجال، كل من الأهلي المصري، والوداد المغربي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

ويتنافس منتخب المغرب مع منتخبي السنغال وجامبيا للحصول على جائزة أفضل منتخب للرجال.