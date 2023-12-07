“الغذاء والدواء” تطلق خدمة “أذونات استيراد وفسح الدواء”

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة "أذونات استيراد وفسح الدواء"، التي تمكّن المنشآت والأفراد من تقديم طلبات الاستيراد والفسح عبر منصة "فسح"، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط المعتمدة بهذا الخصوص.

وتتميز منصة "فسح" بأتمتة إجراءات تقديم الطلبات، وتقليل الأخطاء البشرية عبر تعزيز الكفاءة، والتقليل من الوقت والجهد المستغرق في الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، وضمان الأرشفة الإلكترونية للطلبات والشهادات.

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وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها نظمت ورش عمل للشركات بهدف شرح آلية الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، كما سيتم نشر دليل المستخدم الخاص بالخدمة.

ودعت الهيئة، الراغبين في الحصول أذون الاستيراد والفسح بالدخول على الموقع الإلكتروني لنظام خدمات الفسح لمعرفة التفاصيل والاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي: (faseh.sfda.gov.sa).

يذكر أن خدمة "أذونات استيراد وفسح الدواء" تأتي بإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء وتشغيل وتطوير الشريك التقني شركة "ثقة".