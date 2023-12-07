صفقة تبادلية محتملة تعيد سانشو إلى بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، قد يعود لبوروسيا دورتموند في يناير المقبل، ضمن صفقة تبادلية مع دونيل مالين.

ولعب سانشو مع دورتموند في الفترة من 2017 إلى 2021، وانضم خلالها للمنتخب الإنجليزي.

وانتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل مبلغ مالي ضخم، ويمتد عقده حتى منتصف 2026، ولكنه يتدرب بعيدا عن الفريق الأول بعدما أغضب المدير الفني إريك تين هاج بسبب أدائه.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن الجناح الهولندي مالين يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم دورتموند نتائج متذبذبة هذا الموسم حتى الآن، حيث وصل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ولكنه يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني (بوندسليجا) وخرج من بطولة كأس ألمانيا من دور الـ16 أمام شتوتجارت أمس الأربعاء.