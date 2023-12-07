البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لدعم مبادرة غوتيريش لوقف إطلاق النار في غزة

دعا البرلمان العربي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي إلى إعلان وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة تجنباً لوقوع كارثة إنسانية، وذلك بموجب تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

ورحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان اليوم الخميس، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرها خطوة مهمة وضرورية، تنسجم مع مطالبة البرلمان العربي، الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل "مبدأ الاتحاد من أجل السلم" لمواجهة إخفاق مجلس الأمن نتيجة استخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لصالح القوة القائمة بالاحتلال.

اقرأ أيضًا: البنيان يستعرض أبرز استراتيجيات وأولويات التعليم في ملتقى ميزانية 2024

وأدان العسومي بشدة حملات التحريض الممنهجة التي تقوم بها قوة الاحتلال ومسؤولوها داخل أروقة الأمم المتحدة، على غوتيريش، عادًا أنها تمثل إرهابًا سياسيًا، لثنيه عن أداء دوره، والقيام بمهامه، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

ودعا، لدعم مبادرة غوتيريش، والالتفاف حولها، ودفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته بعد هذا الفشل المتواصل والمتكرر منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، واتخاذ قرار بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة ونزيف الدم المتواصل في قطاع غزة.