الدفاع: سقوط طائرة طراز “ف-15 اس ايه” أثناء مهمة تدريبية واستشهاد طاقمها

تحطمت طائرة مقاتلة سعودية من طراز "F-15SA" خلال مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وأسفر التحطم عن استشهاد طاقمها.

وقالت وزار الدفاع في بيان لها، اليوم الخميس، إن طائرة مقاتلة من نوع "ف-15 اس ايه" سقطت أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران واستشهاد طاقمها الجوي.

اقرأ أيضًا: البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لدعم مبادرة غوتيريش لوقف إطلاق النار في غزة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023م، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وأوضح أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.