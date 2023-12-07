القبض على 7 مخالفين لمحاولتهم تهريب 140 كيلوجرامًا من القات المخدر في جازان

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة في منطقة جازان، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وقالت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة في منطقة جازان، في بيان لها اليوم، إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.