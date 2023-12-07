الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

توفي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، ومن المقرر أن يصلى عليه غدًا الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم الخميس بيانًا قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".