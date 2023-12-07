الدفاع المدني ينفذ أكثر من 2.1 مليون عملية عبر بوابة سلامة الإلكترونية خلال عام 2023

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، عن تنفيذ 2,198,839 عملية عبر 12 خدمة مقدمة لـ 761,681 منشأة في بوابة سلامة الإلكترونية لخدمة المستثمرين في القطاع الخاص خلال العام الجاري 2023.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن حوكمة إجراءات التراخيص في المديرية أثمرت عن تسهيل الإجراءات على المستثمرين في القطاع الخاص وتوحيدها وتطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد عليهم والاستفادة من الموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق، دون الحاجة إلى زيارة مقار الدفاع المدني.