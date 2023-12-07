الأمم المتحدة: هناك مؤشرات بشأن فتح معبر كرم أبو سالم لدخول المساعدات لغزة

ألمح منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إلى وجود مؤشرات واعدة حول إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة قريبًا للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، وسط أزمة إنسانية طاحنة.

وقال غريفيث خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في جنيف، إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتفاوض حول إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

اقرأ أيضًا: تفعيل المادة 99.. خبيران فلسطينيان لـ”الوئام”: الأمم المتحدة تستخدم السلاح الدبلوماسي الأخير لإنقاذ غزة

وأشار منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة، إلى وجود بعض المؤشرات الواعدة حالياً، والتي ترجح إمكانية "أن يُفتح قريبا".