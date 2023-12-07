محافظ البنك المركزي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على مواجهة التحديات العالمية

أكد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، اليوم الخميس، على استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيق المهام المنوطة به، على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.

وبمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، رفع السياري، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف دعم وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي للمملكة.

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وأكد محافظ "ساما" في تصريحاته اليوم، أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى السياسات والقرارات الحكيمة التي اُتخذت للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.

وأوضح أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات, مبينا أن قطاع التقنية المالية شهد ارتفاعًا في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق مستهدفات الشمول المالي.

وأكد استمرار البنك المركزي القيام بدوره الاستراتيجي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته؛ لكي يستمر القطاع المالي قادرًا على تعزيز مقومات الاقتصاد، والمساهمة في مسيرة التنمية والنماء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

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