وزير الدفاع يستعرض مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع الراهنة على المستوى الإقليمي والدولي

استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مساء الخميس، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "استعرضت في اتصال هاتفي مع معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن علاقات بلدينا الثنائية في المجال الدفاعي. كما بحثنا الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي والجهود المبذولة تجاهها".